ميقاتي لـ "الحرّة": وزيرة خارجية ألمانيا ستزور لبنان غدا ولكن أحدا لم يحدثنا بطرح نشر قوات ألمانية على الحدود مع اسرائيل وتلقينا عرضا بالإنسحاب إلى شمال الليطاني لكننا نشدد على الحل الشامل ومن ضمنه حل موضوع سلاح حزب الله

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