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o
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o
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o
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o
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اطلاق صواريخ من القطاع الغربي باتجاه مستطونة شلومي والجيش الاسرائيلي يردّ بقذائف مدفعية على الضهيرة وخراج الناقورة
آخر الأخبار
2024-01-08 | 09:38
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اطلاق صواريخ من القطاع الغربي باتجاه مستطونة شلومي والجيش الاسرائيلي يردّ بقذائف مدفعية على الضهيرة وخراج الناقورة
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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