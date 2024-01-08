ولي عهد السعودية يشدد في اجتماع مع بلينكن على أهمية وقف العمليات العسكرية في غزة ورسم مسار نحو السلام

خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!

خيّم الظلام الكامل على الملعب... تأجيل مباراة في كأس اسبانيا في بداية الوقت الإضافي: اليكم ما حصل!

الجيش الأوكرانيّ: روسيا شنّت هجومًا صاروخيًا كبير النطاق على عدد من المناطق الأوكرانية