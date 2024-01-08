بلينكن: سأبذل قصارى جهدي من أجل حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الرهائن

وزارة الصحة بغزة: 73 شهيدا و99 مصابا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

وزارة الصحة بغزة: 73 شهيدا و99 مصابا في قصف إسرائيلي على قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

كان من المقرر ذبحها وبيع لحومها للاستهلاك...هكذا نجا أكثر من 200 كلب في هذا البلد!