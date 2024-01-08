عبد الناصر الأيي لـ"عشرين 30": الواقع في المخيمات الفلسطينية لا يمكن أن يستمر كما هو أولًا لناحية السلاح وثانيًا لناحية حرمان الفلسطينيين من أدنى حقوقهم للعيش الكريم وحوارنا مع القوى السياسية لخلق سبل عيش كريم للفلسطينيين في هذه المخيمات

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