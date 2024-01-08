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o
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o
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o
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عبد الناصر الأيي لـ"عشرين 30": الواقع في المخيمات الفلسطينية لا يمكن أن يستمر كما هو أولًا لناحية السلاح وثانيًا لناحية حرمان الفلسطينيين من أدنى حقوقهم للعيش الكريم وحوارنا مع القوى السياسية لخلق سبل عيش كريم للفلسطينيين في هذه المخيمات
آخر الأخبار
2024-01-08 | 15:20
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عبد الناصر الأيي لـ"عشرين 30": الواقع في المخيمات الفلسطينية لا يمكن أن يستمر كما هو أولًا لناحية السلاح وثانيًا لناحية حرمان الفلسطينيين من أدنى حقوقهم للعيش الكريم وحوارنا مع القوى السياسية لخلق سبل عيش كريم للفلسطينيين في هذه المخيمات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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