الخارجية الأميركية: يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى منازلهم ولا يجب الضغط عليهم لمغادرة غزة

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حمية: استراتيجية في ما خصّ الأمن السيبرانيّ في لبنان أُقرت عام 2018 ولم تأخذ مراسيم تطبيقية ولم تُنفّذ بعد فعلينا كدولة وحكومة تفعيل هذه الاستراتيجية ولا علاقة للإهمال الإداريّ بما حصل إذ إنّه خرق معروف يصيب الدول كلها