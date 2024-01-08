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الجزيرة: إستقالة وزير المساواة الإجتماعية الإسرائيلي ضمن خطة لتقليص الميزانيات لتغطية تكاليف الحرب

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2024-01-08 | 17:35
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الجزيرة: إستقالة وزير المساواة الإجتماعية الإسرائيلي ضمن خطة لتقليص الميزانيات لتغطية تكاليف الحرب
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الجزيرة: إستقالة وزير المساواة الإجتماعية الإسرائيلي ضمن خطة لتقليص الميزانيات لتغطية تكاليف الحرب

 
 
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