إصابات طفيفة جراء مسيرة لعدد من المسعفين الذين كانوا يحاولون الاقتراب من السيارة المستهدفة بالغندورية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية

رويترز نقلا عن مصدرين في لبنان على اطلاع بعمليات حزب الله: مقتل ثلاثة من الحزب في غارة على سيارتهم في الغندورية