المقاومة الاسلامية: استهدفنا ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية

وزيرة الخارجية الألمانية من القاهرة: مصر تلعب دورا رئيسيا في إطلاق الرهائن والتفاوض على هدنة في غزة

وزيرة الخارجية الألمانية من القاهرة: مصر تلعب دورا رئيسيا في إطلاق الرهائن والتفاوض على هدنة في غزة

إصابات طفيفة جراء مسيرة لعدد من المسعفين الذين كانوا يحاولون الاقتراب من السيارة المستهدفة بالغندورية