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وزيرة الخارجية الألمانية من القاهرة: مصر تلعب دورا رئيسيا في إطلاق الرهائن والتفاوض على هدنة في غزة

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2024-01-09 | 04:10
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وزيرة الخارجية الألمانية من القاهرة: مصر تلعب دورا رئيسيا في إطلاق الرهائن والتفاوض على هدنة في غزة
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وزيرة الخارجية الألمانية من القاهرة: مصر تلعب دورا رئيسيا في إطلاق الرهائن والتفاوض على هدنة في غزة

 
 
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