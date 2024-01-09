المقاومة الإسلامية:‏ استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية واصابته إصابة مباشرة

مولوي من المطار: التحقيقات بشأن القرصنة في مطار بيروت مستمرة بجدية حتى الوصول إلى النتيجة لان الامر متعلق بأمني الطيران والبلد ولضرورة تأمين اللازم لاعتماد خطة ضد عمليات القرصنة

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