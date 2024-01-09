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غالانت خلال لقائه بلينكن: من الضروري زيادة الضغط على إيران لمنع تصعيد إقليمي
آخر الأخبار
2024-01-09 | 10:15
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غالانت خلال لقائه بلينكن: من الضروري زيادة الضغط على إيران لمنع تصعيد إقليمي
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