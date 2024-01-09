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وزارة الدفاع السورية: مقتل 8 جنود ومدني واحد وإصابة 13 في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية في تدمر

آخر الأخبار
2024-01-09 | 11:53
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وزارة الدفاع السورية: مقتل 8 جنود ومدني واحد وإصابة 13 في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية في تدمر
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وزارة الدفاع السورية: مقتل 8 جنود ومدني واحد وإصابة 13 في هجوم إرهابي على حافلة عسكرية في تدمر

 
 
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