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o
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البيت الأبيض: روسيا أطلقت صواريخ عدة من كوريا الشمالية على أوكرانيا يوم السادس من كانون الثاني
آخر الأخبار
2024-01-09 | 15:30
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البيت الأبيض: روسيا أطلقت صواريخ عدة من كوريا الشمالية على أوكرانيا يوم السادس من كانون الثاني
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