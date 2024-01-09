المقاومة الاسلامية: استهدفنا ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية

المقاومة الاسلامية: استهدفنا ‏مقر قيادة المنطقة الشمالية التابع لجيش العدو في مدينة صفد ‏المحتلة (قاعدة دادو) ‏بعدد من المسيرات الهجومية الانقضاضية

إصابات طفيفة جراء مسيرة لعدد من المسعفين الذين كانوا يحاولون الاقتراب من السيارة المستهدفة بالغندورية