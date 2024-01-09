رويترز: هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا تقريبا إلى الغرب من الحديدة في اليمن ولا أنباء عن خسائر مادية أو بشرية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك