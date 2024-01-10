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الخارجية الصينية: نحث أطراف الصراع في غزة على التنفيذ الجاد لقرارات مجلس الأمن الدوليّ
آخر الأخبار
2024-01-10 | 02:27
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الخارجية الصينية: نحث أطراف الصراع في غزة على التنفيذ الجاد لقرارات مجلس الأمن الدوليّ
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