البزري: ما زلنا في اللقاءات التشاورية في مرحلة التنسيق ولم نصل إلى مرحلة الأسماء بعد ومصلحة الوطن تقتضي ان نتكاتف فيما بيننا

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