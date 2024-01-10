الصليب الأحمر بمؤازرة اليونيفيل والجيش عملوا على سحب جثة قبالة المطلة

عواصف تجتاح الولايات المتحدة.. مقتل 3 اشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل

عواصف تجتاح الولايات المتحدة.. مقتل 3 اشخاص على الأقل وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 418 ألف منزل

عشرة قتلى على الأقلّ في الحرب ضدّ العصابات في الإكوادور