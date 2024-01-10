بيان فلسطينيّ ينقل عن الرئيس عباس قوله لبلينكن: قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية ولا يمكن القبول بمخططات فصله أو اقتطاع أي جزء منه

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك