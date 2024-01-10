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الحوثيون في اليمن: استهدفنا سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم لإسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

آخر الأخبار
2024-01-10 | 07:06
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الحوثيون في اليمن: استهدفنا سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم لإسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة
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الحوثيون في اليمن: استهدفنا سفينة أميركية كانت تقدّم الدعم لإسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة

 
 
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