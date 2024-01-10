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o
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15
o
متن
17
o
كسروان
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o
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o
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o
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وزير الدفاع البريطاني: الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر
آخر الأخبار
2024-01-10 | 07:22
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وزير الدفاع البريطاني: الوضع في البحر الأحمر لا يمكن أن يستمر
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