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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 40 شهيدًا وجريحًا في قصف إسرائيلي في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

آخر الأخبار
2024-01-10 | 09:01
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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 40 شهيدًا وجريحًا في قصف إسرائيلي في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح
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المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: أكثر من 40 شهيدًا وجريحًا في قصف إسرائيلي في محيط مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح

 
 
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