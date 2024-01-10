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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إستشهاد الصحفي أحمد بدير بقصف إسرائيلي لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى
آخر الأخبار
2024-01-10 | 09:42
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المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: إستشهاد الصحفي أحمد بدير بقصف إسرائيلي لمنزل ملاصق لمستشفى شهداء الأقصى
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