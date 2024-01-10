منظمة الصحة العالمية تعلن إلغاء المهمة التي كانت تقودها لتقديم المساعدات الطبية إلى غزة والتي كان من المقرر لها اليوم بسبب مخاوف أمنية

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