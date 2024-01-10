آلان عون لـ"حوار المرحلة" حول الطعن أمام المجلس الدستوري: ما زلنا على موقفنا الرافض للتمديد وعبّرنا عن هذا الأمر علنًا و"مش تحت الطاولة" ولا ارتباط بين الطعن بالتمديد لقائد الجيش والتعزية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك