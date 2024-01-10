آلان عون لـ"حوار المرحلة": أؤمن أن الحل السياسي والديبلوماسي هو الأوفر حظًّا في لبنان لكن الجنوب بحاجة لإعادة ترتيب ووقف الحرب في غزة سيمنع تمدد الحرب إلى لبنان

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