آلان عون لـ"حوار المرحلة": هوكشتاين استطلع استعداد لبنان في التفاوض بموضوع الحدود البرية مع اسرائيل قبل الحرب ولكن لم تنضج الجهود في هذا السياق وقتها وهناك إطار حلّ واضح اليوم في هذا الموضوع فالاتفاق وارد ولكن مرتبط بحل مشكلة غزة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك