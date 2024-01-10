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آلان عون لـ"حوار المرحلة": الحل هو استيعاب سلاح الحزب ومن المتوقع أن نصل إلى اتفاق شبيه بالـ1701 يمنع إسرائيل ولبنان من الاحتكاك
آخر الأخبار
2024-01-10 | 15:03
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آلان عون لـ"حوار المرحلة": الحل هو استيعاب سلاح الحزب ومن المتوقع أن نصل إلى اتفاق شبيه بالـ1701 يمنع إسرائيل ولبنان من الاحتكاك
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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