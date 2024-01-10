آلان عون لـ"حوار المرحلة": الرئاسة محصورة بين فرنجية وقائد الجيش ولكن هناك فرصة للآخرين ومن المستحيل إيصال رئيس بدون الاتفاق مع الفريق الآخر لكن حتى الساعة لم يبادر أحد بطرح حل ثالث

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