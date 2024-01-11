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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط حاليًا

آخر الأخبار
2024-01-11 | 00:00
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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط حاليًا
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التحكم المروري: طريق ترشيش زحلة سالكة أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط حاليًا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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