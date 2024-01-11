التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف علما ان الطريق سالكة لجميع المركبات حاليا

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مذكرة من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ما بين أربعة وخمسة أفراد غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة على بعد 50 ميلا بحريا إلى الشرق من ميناء صحار العماني