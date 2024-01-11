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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف علما ان الطريق سالكة لجميع المركبات حاليا
آخر الأخبار
2024-01-11 | 01:26
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التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة على طريق ضهر البيدر بسبب الضباب الكثيف علما ان الطريق سالكة لجميع المركبات حاليا
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