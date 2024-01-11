قائد كبير في البحرية الفرنسية: 80% من حركة الملاحة ما زالت تمر عبر مضيق باب المندب بفضل الجهود العسكرية الدولية

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة ‏

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة ‏

قائد كبير في البحرية الفرنسية: فرنسا تنسق بشكل وثيق مع عملية حارس الازدهار التي تقودها أميركا في البحر الأحمر لكنها ليست تحت قيادتها