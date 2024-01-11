المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا استهدفوا تجمعًا ‏لجنود العدو الإسرائيليّ في محيط موقع البغدادي بالأسلحة الصاروخية ‏وأصابوه إصابة مباشرة ‏

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معلومات الـLBCI: وزارة المال باشرت بإجراءات دفع رواتب السلك الدبلوماسيّ في الخارج عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول وتعمل على صرفها في أسرع وقت ممكن