معلومات الـLBCI: وزارة المال باشرت بإجراءات دفع رواتب السلك الدبلوماسيّ في الخارج عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول وتعمل على صرفها في أسرع وقت ممكن

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قائد كبير في البحرية الفرنسية: تقنيات الحوثيين تأتي من إيران ولم يتضح حجمها والتفويض الفرنسيّ الحالي في المنطقة لا يشمل شنّ ضربات مباشرة على الحوثيين