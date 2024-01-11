قائد كبير في البحرية الفرنسية: تقنيات الحوثيين تأتي من إيران ولم يتضح حجمها والتفويض الفرنسيّ الحالي في المنطقة لا يشمل شنّ ضربات مباشرة على الحوثيين

محكمة استئناف بيروت أصدرت حكماً قضى بإبطال الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة التي جرت بتاريخ 13/10/2023 كما وإبطال كافة الاجراءات والنتائج المتأتية عنها

محكمة استئناف بيروت أصدرت حكماً قضى بإبطال الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة التي جرت بتاريخ 13/10/2023 كما وإبطال كافة الاجراءات والنتائج المتأتية عنها

معلومات الـLBCI: وزارة المال باشرت بإجراءات دفع رواتب السلك الدبلوماسيّ في الخارج عن أشهر تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول وتعمل على صرفها في أسرع وقت ممكن