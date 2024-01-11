محكمة استئناف بيروت أصدرت حكماً قضى بإبطال الانتخابات الفرعية لمجلس نقابة خبراء المحاسبة التي جرت بتاريخ 13/10/2023 كما وإبطال كافة الاجراءات والنتائج المتأتية عنها

مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!

مديرة تنفيذية مُتهمة بقتل ابنها... ما عُثر عليه في أمتعتها لا يُصدّق!

قائد كبير في البحرية الفرنسية: تقنيات الحوثيين تأتي من إيران ولم يتضح حجمها والتفويض الفرنسيّ الحالي في المنطقة لا يشمل شنّ ضربات مباشرة على الحوثيين