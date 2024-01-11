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o
جبل لبنان
17
o
متن
18
o
كسروان
18
o
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19
o
الجنوب
16
o
البقاع
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إيران احتجزت ناقلة نفط خام أميركية في خليج عمان بموجب أمر قضائي
آخر الأخبار
2024-01-11 | 07:49
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إيران احتجزت ناقلة نفط خام أميركية في خليج عمان بموجب أمر قضائي
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