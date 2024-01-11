هوكشتاين من عين التينة: الحكومة الإسرائيلية أكدت أنها تفضّل الحل الدبلوماسي وأنا مؤمن بأن هذا ما يريده الطرفان في إسرائيل كما في لبنان

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