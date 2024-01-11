وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول قطريّ: لم يُبحث مثل هذا الاقتراح عن طرد قادة حماس من غزة في أي وقت أو مع أي طرف منذ اندلاع الحرب

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