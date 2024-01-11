الهلال الأحمر الفلسطيني: 9 قتلى في ضربة جوية إسرائيلية على مدينة رفح جنوب قطاع غزة

وكالة الطاقة الدولية: من المتوقع أن تنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 لكن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد

وكالة الطاقة الدولية: من المتوقع أن تنمو الطاقة المتجددة بحلول عام 2030 لكن الحكومات تحتاج إلى بذل المزيد

مذكرة من هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: ما بين أربعة وخمسة أفراد غير مصرح لهم صعدوا على متن سفينة على بعد 50 ميلا بحريا إلى الشرق من ميناء صحار العماني