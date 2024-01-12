الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
16
o
جبل لبنان
15
o
متن
17
o
كسروان
17
o
الشمال
18
o
الجنوب
16
o
البقاع
10
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الضربات على اليمن تظهر التجاهل التام للقانون الدولي
آخر الأخبار
2024-01-12 | 01:50
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
المتحدثة باسم الخارجية الروسية: الضربات على اليمن تظهر التجاهل التام للقانون الدولي
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الخارجية
الروسية:
الضربات
اليمن
التجاهل
التام
للقانون
الدولي
التالي
وزير الدولة البريطاني للقوات المسلحة: تحركنا وتحرك الأميركيين الليلة الماضية كان دفاعا عن النفس وسندرس اتخاذ المزيد من الإجراءات على أساس فردي
المتحدث الرسمي باسم أنصار الله الحوثيين: القوات المسلحة قامت برد أولي وسنوسع الرد في وقت قريب جدا
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
03:52
مياه الجنوب : توقف التغذية في الدوائر كافة بسبب انقطاع خط الخدمات الكهربائي
أخبار لبنان
03:52
مياه الجنوب : توقف التغذية في الدوائر كافة بسبب انقطاع خط الخدمات الكهربائي
0
أخبار دولية
03:35
القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحملُ كامل المسؤولية على عدوانه الإجراميِّ ولن يمر دون ردٍ
أخبار دولية
03:35
القوات المسلحة اليمنية: العدو الأميركي والبريطاني يتحملُ كامل المسؤولية على عدوانه الإجراميِّ ولن يمر دون ردٍ
0
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
0
آخر الأخبار
03:32
حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري
آخر الأخبار
03:32
حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
حال الطقس
03:33
طقس عاصف وممطر ومثلج... متى يعود الإستقرار؟
0
آخر الأخبار
03:32
حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري
آخر الأخبار
03:32
حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري
0
آخر الأخبار
03:31
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب شاحنة اخر نفق المدينة الرياضية باتجاه الكولا والعمل جار على رفعها
آخر الأخبار
03:31
التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب شاحنة اخر نفق المدينة الرياضية باتجاه الكولا والعمل جار على رفعها
0
آخر الأخبار
03:28
حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر
آخر الأخبار
03:28
حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
03:32
حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري
آخر الأخبار
03:32
حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري
0
امن وقضاء
10:37
توقيف شخصين بجرائم سرقة ومخدّرات (صورة)
امن وقضاء
10:37
توقيف شخصين بجرائم سرقة ومخدّرات (صورة)
0
أخبار دولية
02:40
"حماس" تندد بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن
أخبار دولية
02:40
"حماس" تندد بالهجوم الأميركي البريطاني على اليمن
0
آخر الأخبار
2023-12-03
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للجزيرة: عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة ومتفائلون من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة
آخر الأخبار
2023-12-03
المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية للجزيرة: عملية التفاوض مستمرة بشأن الأوضاع في قطاع غزة ومتفائلون من خلال الجهود المبذولة بأن يكون هناك المزيد بشأن الهدنة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ويمبي يحقق اول تريبل دوبل في مسيرته وفريقه
0
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
أخبار لبنان
13:46
افرام من بكركي: قانون صندوق تعويضات المعلمين فيه شوائب عدّة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
رواتب الدبلوماسيين في الخارج رهن الكباشات السياسية ام ازمة مالية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جرذان الأنفاق: من هم؟
تقارير نشرة الاخبار
13:37
جرذان الأنفاق: من هم؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
تقارير نشرة الاخبار
13:31
عندما يحضر الاقتصاد تتراجع السياسة... وهذا ما حدث في جلسة مجلس الامن الاخيرة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
تقارير نشرة الاخبار
13:11
من هي السفيرة الأميركية الجديدة للبنان.. و ما هي المصاعب التي تنتظرها؟
0
أخبار دولية
13:09
أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة
أخبار دولية
13:09
أنظار العالم إلى لاهاي : إسرائيل أمام المحكمة.. وجنوب إفريقيا تحاول أن تثبت الإدانة
0
أخبار دولية
13:07
مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..
أخبار دولية
13:07
مأزق إسرائيليّ عنوانه "الأسرى وسير العملية العسكرية"..
0
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:18
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
منوعات
09:18
سافرت إلى تركيا لإجراء عملية تجميلية... ما حصل لم يكن في الحسبان!
2
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
أخبار دولية
23:44
ضربات أميركية وبريطانية ضد الحوثيين في اليمن
3
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
فنّ
05:18
وديع الشيخ يكشف حقيقة علاقته العاطفية بنور الغندور للمرّة الأولى
4
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
فنّ
05:20
رقصة نانسي عجرم لحظة وصولها الى العلا بالسعودية... لم تسلم من الانتقادات (فيديو)
5
منوعات
09:05
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
منوعات
09:05
فرد من العائلة كشف خيانته وفضحه أمام الحاضرين... ولهذا السبب دافعت عنه زوجته!
6
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
صحة وتغذية
04:20
إلى الرجال والنساء... كم مرة يجب تغيير الملابس الداخلية في الأسبوع؟
7
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
منوعات
15:55
طائر "اباحي" فك الجزء العلوي من البيكيني الذي كانت ترتديه أمام الكاميرا... كادت أن تظهر عارية! (فيديو)
8
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
تقارير نشرة الاخبار
13:04
خرق أمني اسرائيلي بالهواتف وكاميرات المراقبة... كيف استُهدف وسام الطويل وصالح العاروري؟
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More