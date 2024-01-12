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رويترز: حماس تحمل أميركا وبريطانيا مسؤولية تداعيات الهجوم على اليمن على أمن المنطقة

آخر الأخبار
2024-01-12 | 02:15
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رويترز: حماس تحمل أميركا وبريطانيا مسؤولية تداعيات الهجوم على اليمن على أمن المنطقة
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رويترز: حماس تحمل أميركا وبريطانيا مسؤولية تداعيات الهجوم على اليمن على أمن المنطقة

 
 
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