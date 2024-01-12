وزير القوات المسلحة البريطاني عن قصف أهداف في اليمن: لا ينبغي لأحد أن يرى ما حدث على أنه شيء أكبر من مجرد عمل من أعمال الدفاع عن النفس

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