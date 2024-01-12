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o
جبل لبنان
16
o
متن
17
o
كسروان
17
o
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18
o
الجنوب
17
o
البقاع
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النائب مروان حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة وكل الزيارات الأميركية والفرنسية والألمانية وغيرها هي "رفع تكليف"
آخر الأخبار
2024-01-12 | 03:08
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النائب مروان حمادة للـLBCI: دينامية الحرب تغلبت على كل مساعي التهدئة وكل الزيارات الأميركية والفرنسية والألمانية وغيرها هي "رفع تكليف"
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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