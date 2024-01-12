حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر

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