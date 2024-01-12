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حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر

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2024-01-12 | 03:28
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حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر
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حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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