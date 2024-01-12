التحكم المروري: جريح نتيجة انقلاب شاحنة اخر نفق المدينة الرياضية باتجاه الكولا والعمل جار على رفعها

حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري

حمادة للـLBCI: أحد أسباب استهداف صالح العاروري هو أنه كان رجل المصالحة بين حماس والنظام السوري

حمادة للـLBCI: لبنان كان يفترض أن يكون آخر بلد يناصر غزة عسكريا وهو بات مرميا في آتون الحرب بقرار ايراني ونتمنى على حزب الله الا يستدرج أكثر