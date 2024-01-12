وكيل إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: دعوى جنوب إفريقيا قدمت صورة مشوهة ومغلوطة للأحداث

بارود: صدور قرار بدعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل قد يساعد في الذهاب الى محاكمة الافراد

بارود: صدور قرار بدعوى جنوب افريقيا ضد اسرائيل قد يساعد في الذهاب الى محاكمة الافراد

الوزير السابق زياد بارود للـLBCI: مسار الدعوى المقدمة من جنوب افريقيا ضد اسرائيل قد يستغرق اسابيع أو اشهر او سنوات ولا يمكن توقع نتائج سريعة وانما مجرّد تقديم الدعوى خطوة أولى جيّدة والمسار قد يكون بأهمية القرار