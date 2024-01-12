معلومات الـLBCI: حديث عن اجتماع للجنة الخماسية نهاية الشهر الحالي أو في بداية الشهر المقبل لمناقشة ملف الرئاسة ولم يُحدد بعد مكان الانعقاد إن في السعودية أو في مِصر

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