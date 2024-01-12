سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة: الهجمات على اليمن تتوافق مع القانون الدولي فهجمات الحوثيين أجبرت أكثر من ألفي سفينة على الابتعاد عن البحر الأحمر

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك